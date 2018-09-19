Насладиться ароматными красками осени приглашает Ботанический сад

Здесь сезон цветения георгин. Тысячи соцветий бордовых, желтых и розовых бутонов таких экзотических видов, как "сальса", "браслет" и "сити". Экспозиция состоит более чем из 200 сортов белорусской и зарубежной селекции. Около центрального входа разместились махровые цветы корейских хризантем. Самые оригинальные среди их - "кармен", "метеорит" и "дикий мед".