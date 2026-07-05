5 июля тысячи наследников Великой Победы встретились на Кургане Дружбы. Мемориальный комплекс на стыке границ Беларуси, России и Латвии - дань уважения участникам партизанского движения, действовавшего в этой местности в годы Великой Отечественной войны.

5 июля тысячи наследников Великой Победы встретились на Кургане Дружбы

Памятные мероприятия здесь проходят в 67-й раз. Традицию, которую заложили ветераны, поддерживает молодежь Беларуси и России. Благодарные потомки возложили цветы к памятнику героям-подпольщикам и мемориалу в честь партизанской разведчицы Марии Пынто. По традиции все вместе исполнили легендарную "Катюшу".

К сожалению, часть мемориала, находящаяся на территории Латвии, пришла в запустение. Несколько лет назад это прибалтийское государство при помощи тяжелой техники уничтожило мост, который был архитектурной частью комплекса. Исторической правде Рига предпочла разрушение памятников и переписывание истории.