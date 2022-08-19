Наследство вступает в силу, а наследник находится не в Беларуси. Что делать - объясняет нотариус

"Можно отправить в адрес нотариальной конторы заявление о принятии наследства. В этом документе подлинность подписи может быть не удостоверена нотариально. Его можно просто написать от руки и отправить по почте нотариусу. Таким образом вы не пропустите свой срок для принятия наследства, - пояснила специалист. - Если есть возможность оформить заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, такую процедуру можно сделать у нотариуса по месту нахождения в другой стране. Любое из этих заявлений должно быть отправлено в адрес нотариальной конторы до истечения шестимесячного срока".