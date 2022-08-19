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Наследство вступает в силу, а наследник находится не в Беларуси. Что делать - объясняет нотариус

Наследство вступает в силу, а наследник находится не в Беларуси. Что делать - объясняет нотариус

Частая ситуация: наследство уже действительно, но его обладатель находится за пределами страны. Что делать в таких случаях, пишет "СБ. Беларусь сегодня".

Нотариус Минского городского нотариального округа Мария Чирвинская отмечает, чтоесть два варианта решения ситуации.

"Можно отправить в адрес нотариальной конторы заявление о принятии наследства. В этом документе подлинность подписи может быть не удостоверена нотариально. Его можно просто написать от руки и отправить по почте нотариусу. Таким образом вы не пропустите свой срок для принятия наследства, - пояснила специалист. - Если есть возможность оформить заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, такую процедуру можно сделать у нотариуса по месту нахождения в другой стране. Любое из этих заявлений должно быть отправлено в адрес нотариальной конторы до истечения шестимесячного срока".

Мария Чирвинская обратила внимание, что нотариус будет смотреть не на дату заявления, а на число, указанное на конверте при отправке. "Если письмо придет по истечениисрока, но было отправлено вовремя, наследник все равно будет считаться принявшим наследство. После этого нотариус в письменном виде известит такого наследника и разъяснит порядок его дальнейших действий", - подчеркнула специалист.

Фото:pixabay.com

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