Насморк у детей. Промывание носа - основной способ помощи болеющим

Насморк. От несерьезных проблем бывают весьма серьезные неприятности.



Заведующий кафедрой поликлинической педиатрии БелМАПО, кандидат медицинских наук Алексей Сергеевич Почкайло (подробнее смотрите в видео).





От чего появляется насморк?

90% детских насморков - это

вирус,

бактерии, инфекции

аллергия. До 30% детей в мире могут страдать аллергией

Почему увеличивается выработка слизи? Какой механизм?

Вирусы и бактерии пытаются внедриться в слизистую оболочку, взаимодействуют с определенными рецепторами, и те клетки, которые ответственны за выработку слизи, начинают вырабатывать ее в большем количестве. Более того, к слизистой оболочке устремляются те вещества, которые помогают организму противостоять инфекции.Слизь выделяется, чтобы изолировать вирус от остальных органов и систем, не давать ему возможности продвигаться дальше по носоглотке и гортани в бронхи и легкие.Попадая в верхние дыхательные пути, бактерии и вирусы встречаются с белком муцином, который ведет усиленную борьбу с этими самыми бактериями, обволакивает их и выводит из организма. Если слизь вытекает из носа - это неплохо! Идет борьба организма с вредными вирусами!

Говорят, что если лечить ринит, он проходит за 7 дней, и если не лечить - за неделю.

Это правда, потому что в подавляющем большинстве случаев причиной являются вирусные инфекции. На сегодняшний день с учетом отсутствия доказанных эффективных лекарств против вирусов нам остается надеяться, что организм сам будет справляться с внедряющимся инфекционным агентом.

Другое дело, если это сопровождается для ребенка мучительными симптомами, тогда надо сделать все, чтобы облегчить состояние ребенка. И это является симптоматическим лечением - облегчением симптомов заболевания.

Риск развития отита.

Нос окружен придаточными пазухами. И воспаление, которое случилось в носу, может синхронно начать развиваться в этих пазухах. Некоторые имеют общее снабжение с головным мозгом и могут вызывать осложнения. Что касается связи с возникновением отита, то, безусловно, полость среднего уха и носоглотка связаны слуховыми трубами, которые соединяют между собой эти две полости. Теоретически возможно синхронное или чуть более запоздалое развитие воспалений уха, или отита.

В каких случаях сосудосуживающие препараты необходимы?

Они дают хороший быстрый эффект. Они снимают отек, быстро облегчают состояние человека. Это вполне допустимо использовать детям старше 12 лет, чтобы повысить качество их жизни во время насморка, чтобы комфортнее работалось, училось, сон чтобы не нарушался. После 12 лет вероятность наступления побочных эффектов не так высока.

Как долго можно применять эти сосудосуживающие препараты?

Нужно ограничиться длительностью не более 3-5 дней. Все, что больше, опасно для слизистой.

Чем опасно? Со временем, если затянуть их использование,

эффект от них меняется на прямо противоположный

. Они становятся бесполезны. Слизистая оболочка вновь отекает, и возвращается тот отек, для борьбы с которым они применялись. Со временем в слизистой оболочке могут проходить необратимые изменения. По сути, развивается ситуация, которая носит самостоятельное название -

медикаментозный насморк

, который потом требует собственного лечения.

И что для меня как педиатра особенно важно - это риск отравлений. Поскольку

эти лекарства чрезвычайно токсичны

, особенно если родители пользуются хоть и коротким курсом, но очень обильно, не зная об этих проблемах, особенно если для маленьких деток, то это тяжелейшее отравление, которое требует экстренных мер и не всегда заканчивается благоприятно.

Основной мерой лечения насморка, будь то аллергический или инфекционный, с которой стартует лечение, - это промывание носа. Во всех руководствах метод промывания носа признан эффективным, доступным, дешевым, безопасным в лечении насморка любого происхождения.

Важно держать слизистую влажной.

Для этого нужно соблюдать питьевой режим. Взрослому, например, рекомендовано пить 8 стаканов в день.

Необходимое количество влаги компенсирует потерю жидкости при повышенном потоотделении, разжижает мокроту в легких и слизь в носу, облегчает ее отделение, выводит вредные продукты жизнедеятельности бактерий и вирусов, улучшает сопротивляемость организма в целом.

Сколько нужно пить детям?

Физиологическая потребность ребенка до 10 кг веса - это до года - приблизительный расчет составляет 100 мл на килограмм массы тела. Включаем жидкость, потребляемую с молочными продуктами, смесями, маминым молоком. Это вся жидкость, необходимая для хорошей жизни.

Если есть патологические процессы, например, лихорадка или рвота, жидкий стул, одышка, все это увеличивает потребность в жидкости.

Если ребенок постарше, то его потребность в жидкости составляет 1,5 литра в день. С каждым набранным килограммом потребность в жидкости увеличивается.

Промывание носа - основной способ помощи болеющим.

Остановимся на промывании. Оно необходимо? Промывание и увлажнение - это одно и то же?

Промывание носа - основной способ помощи болеющим. И в том числе увлажнение слизистой. Одна из задач промывания - увлажнить слизистую и помочь восстановить свои защитные свойства в отношении инфекций. Увлажнению слизистой способствует не только промывание, но и влажность в помещении. В период отопления влажность в квартире снижается, и та среда, которая окружает ребенка, становится неблагоприятной. Болеющий ребенок должен находиться в помещении, где влажность соответствует нормальной 50 %- 60 %, температура 18-20 градусов. Хорошо подходят увлажнители воздуха, родители могут воспользоваться любым из них.

Как часто можно промывать нос и можно ли делать здоровому ребенку?

Здоровому ребенку промывать нос нет никакой необходимости. Это самоочищающаяся структура, которая поддерживает себя в оптимальном состоянии самостоятельно.

Если ребенок заболел, если возникла отечность носа, туда внедрились инфекция или аллергены, нам нужно их удалить. Тогда на помощь приходит промывание.

Чем промывать?

И шприцы, и спринцовки для промывания носа в мире практикуются.

Хотелось бы обратить внимание на назальный душ. Это орошение полости носа ребенка струей аэрозоля, а которой жидкость, а данном случае физиологический раствор, превращен в аэрозоль с крупными частицами, которые помогают удалять слизь.

Любое промывание проводится по мере необходимости. Как только скопилась слизь, нарастает отек, некомфортно дышать, мы пользуемся любым методом для промывания носа и удаляем слизь.

Сегодня - 21 век,есть небулайзер! Это прибор 2 в 1 - ингалятор, где есть и назальный душ. Назальный душ эффективен для промывания носа при инфекционных и аллергических ринитах, синуситах.

Как им пользоваться? В резервуар заливается 15 мл солевого раствора, назальный душ приставляется к ноздре, вторую ноздрю закрываем. Промываем нос 3 раза в день. Готовый физиологический раствор лучше покупать в аптеке. При необходимости используем ингалятор для взрослых и детей.

Важно увлажнять помещение. Сухой воздух - это плохо. Что предпринимаем? - Увлажнитель.

Не забывайте практиковать естественное закаливание: ходить дома босиком, умываться холодной водой, много гулять, спать в прохладе.