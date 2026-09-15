Наставничество, арендное жилье: как в Рогачевской ЦРБ поддерживают молодых специалистов

Краткий пересказ от ИИ

В Гомельской области Беларуси кадровый потенциал учреждений здравоохранения усилился молодыми специалистами. В 2026 году пришли около 2 тыс. врачей и медперсонала среднего звена. Понимая важность первого года работы, администрация создает все условия для комфортной адаптации на рабочем месте.

На особом контроле находятся жилье и финансовая мотивация, хорошо зарекомендовал себя институт наставничества.

Вчерашний выпускник Дмитрий Москаленко в широком медицинском спектре сделал выбор в пользу эндоскопии. Ранняя диагностика - фундамент успешного лечения и контроля за течением болезни. Молодой специалист погружается в практическую медицину, если нужна помощь - опытные коллеги всегда рядом.

Евгений Волков, врач-эндоскопист Рогачевской ЦРБ: "Молодой, здоровый и с амбициями, это хорошо. На нем лежит огромная часть работы по подготовке пациента, подготовке аппаратуры, ее обработке. Без медицинского брата или сестры процесс невозможен в принципе. Это дополнительные руки врача. Такое ответственное место, приходится работать и головой, и руками, и учиться, продолжать повышать свой уровень".

"Приятная, комфортная, дружелюбная атмосфера. Главврач оказывает невероятную поддержку. После отработки я скорее всего здесь задержусь еще. Если останутся амбиции, я получу высшее образование и вернусь сюда. Не хочется терять такое место", - признался Дмитрий Москаленко, медбрат отделения эндоскопии Рогачевской ЦРБ.

Поликлиника Рогачевской ЦРБ рассчитана на 850 посещений в смену, мощность 9 отделений больницы - 270 койко-мест. Второй месяц в штате врач-ренгенолог Мария Коломоец. Говорит, проще вливаться в работу, когда не только хороший коллектив, но и решен квартирный вопрос.

Мария Коломоец, врач-рентгенолог Рогачевской ЦРБ: "Я сама из Довска, но снимаю квартиру в Рогачеве. Больница помогает, выплачивает компенсацию как молодому специалисту - 2 базовые величины. Это было мое решение - снимать квартиру, пока в арендном жилье не нуждаюсь".

Свой профессиональный путь в Рогачевской ЦРБ в нынешнем году начали 14 врачей и медсестер. Молодые специалисты приступили к работе в отделениях, службе скорой помощи. Чтобы адаптация прошла успешно, в больнице разработана комплексная система поддержки: от построения карьеры и правовой защиты до вопросов предоставления жилья и социальных выплат. Помощь и госпреференции позитивно влияют на закрепляемость кадров. Поэтому и растят их еще со школы. В Рогачеве таких, где есть профильные медицинские классы, три.

Ольга Волкова, директор СШ № 6 Рогачева: "Эти ребята выбрали химию и биологию для изучения на повышенном уровне и факультативное занятие - введение в медицинскую профессию. Посещают практические занятия в центральной районной больнице. Кто-то из них решил, что хочет стать фармацевтом, не готов еще стать лечащим врачом, кто-то, наоборот, убедился в том, что готов идти целенаправленно по этому пути".

"Скорее всего по окончании медицинского университета я могу стать судебно-медицинским экспертом. Это отрасль медицины, которая помогает следствию", - рассказал о планах учащийся СШ № 6 Рогачева Артур Сазонов.

А Есения Карпечкова, учащаяся СШ № 6 Рогачева, призналась, что видит себя педиатром, потому что очень любит детей. Девушка углубленно изучает химию и биологию и хочу свою жизнь посвятить детям.

Приоритет развития здравоохранения Рогачевского района - повышение доступности и качества медпомощи жителям глубинки. Перспективная молодежь - стратегический ресурс.

Максим Шестопалов, главврач Рогачевской ЦРБ: "На постоянной основе у нас проводятся мастер-классы, причем на территории Рогачевской районной больницы. Также мы можем выезжать и перенимать опыт у профессорско-преподавательского состава Витебского и Гомельского медуниверситетов, которые обладают прекрасной базой - как теоретической, так и практической. А эти новации мы, естественно, внедряем у себя".

Выстраивая кадровую политику, на местах помнят: важно сделать все, чтобы начинающие врачи, медсестры, фельдшеры не просто росли в профессии, но и оставались в ней.