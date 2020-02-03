Настольные игры всех времен и народов в экспозиции Музея детства

Все, кроме компьютерных. Настольные игры различных времен и народов собраны в экспозиции в Музее детства в столице. Около полутысячи экспонатов -развивающие игры, придуманные во Франции, Германии, Японии, Африке, Греции, Древнем Египте, а также игры советских времен до сегодняшних современных. Все они имеют как историческую, так и культурную ценность. Часть коллекции аутентичная, приобретенная на аукционах и у антикваров в разных странах мира; развивающие игры выполнены по индивидуальным заказам белорусскими мастерами из дерева и различных камней. Некоторые экспонаты принесены посетителями музея. Все виды шашек и шахмат, головоломки и ребусы, развивающие логику, память, моторику и... воспитывающие культуру общения. Музей популярен среди детей и их родителей, которые приходят в игровые комнаты и участвуют в мастер-классах.



