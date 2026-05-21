Настоящая горная река появилась под Минском

Некогда популярную тренировочную базу - слаломный канал под Минском - вновь заполнили водой. Мера техническая и временная. Но соцсети уже пестрят живописными кадрами.

Канал, построенный в 1981 году как главная тренировочная база для сборной СССР по гребному слалому, сегодня является важнейшим гидротехническим сооружением для обеспечения столицы водой.

Мощные бурлящие потоки уже стали лучшей живописной локации для любителей селфи.

Единственный слаломный канал в Беларуси находится в нескольких километрах от Минска. Длина его около 500 м, он имитирует горную реку.

Кирилл Антонов, замдиректора УП "Минскводоканал": "Обычный режим сброса воды из Заславского водохранилища в город Минск предполагает ее пропуск через основной гидроузел, где установлена гидроэлектростанция. В настоящее время гидроузел находится на реконструкции. Необходимо закрыть основной водосброс. Вода направлена по водосбросу № 2, который был построен в начале 1980-х годов и представляет собой фактически слаломный канал".

Объект в таком виде будет действовать на протяжении всего теплого сезона 2026 года. Воды здесь будет ровно столько, сколько нужно для сброса ее из Заславского водохранилища по техническим параметрам. То есть для плавания и использования спортивного инвентаря этот объект не предусмотрен, несмотря на видео из социальных сетей и на заплывы любителей слалома.