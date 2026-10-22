Настоящие мужчины и патриоты: в соединениях ВС Беларуси проходят церемонии увольнения в запас

В соединениях и воинских частях страны проходят церемонии увольнения в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы.

Торжественное мероприятие прошло в Командовании Сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь. Военнослужащих поблагодарили за службу, отметили их вклад в обеспечение обороны страны и пожелали дальнейших успехов.

Владимир Сафонов, начальник штаба - первый заместитель командующего ССО ВС Беларуси:

"Действительно, это настоящие мужчины и патриоты, которые сейчас уходят в гражданскую жизнь. Я уверен, что характер десантника, который не боится никаких трудностей, поможет им и в будущем, и на гражданке. Они будут выполнять все наиболее важные и ответственные задачи для процветания и развития нашей Республики Беларусь".

Уже сегодня по всей стране начинается отправка молодежи на срочную военную службу и службу в резерве. Всего планируется призвать в ряды Вооруженных Сил, других войск и формирований, около 10 тыс. новобранцев. Военную присягу новое пополнение примет 21 ноября.