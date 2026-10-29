"Настоящий братский народ": Александр Дудчак поблагодарил Беларусь за спасение людей в Алешках

Эксперты отмечают, что ситуация в Алешках достигла катастрофического уровня, и поэтому гуманитарная миссия имеет особую важность. А участие Беларуси в ней свидетельствует о миротворческой позиции нашей страны и готовности прийти на помощь.

Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник института стран СНГ (Россия):

"Происходящее там - это реально гуманитарная катастрофа, информация о которой, к счастью, вышла далеко за пределы Украины. Со стороны России делалось все возможное. Сейчас появилась надежда, что остающимся там людям окажут помощь, и они смогут эвакуироваться в безопасное место. У них будет выбор: вернуться к родственникам на территорию Украины или переехать в Россию. Люди принимают это решение свободно. В этой ситуации Беларусь проявляет себя как надежный и спокойный партнер, как настоящий братский народ, готовый прийти на помощь - и она делает это уже на протяжении многих лет. Огромное спасибо Беларуси за такую мощную поддержку".