Настоящий этноцид: как Польша 18 лет пыталась ополячить белорусов и почему потерпела неудачу

Совсем скоро, 17 сентября, Беларусь отметит День народного единства. Эта дата стала символом исторической справедливости, а праздник - ответом на новые попытки Запада разделить белорусский народ.

Чтобы строить свое будущее, нужно помнить уроки прошлого, о жертвах этноцида, развязанного Польшей в отношении белорусов. Своей цели, однако, она не достигла.

105 лет назад, в марте 1921-го, белорусские этнические земли оказались разделены. Почти половина территории Беларуси по Рижскому договору отошла к Польше - более 3 млн белорусов.

Формально их права как национального меньшинства в Польше были гарантированы несколькими международными договорами: Парижским (1919 года) и Рижским (1921 года), но благие намерения остались на бумаге. Фактически на территории Западной Белоруссии во время ее пребывания в составе Польши был установлен военно-полицейский режим.

Репрессиям в первую очередь подвергались коммунисты или их сторонники. По всей территории "крэсов всходних", как называли Западную Белоруссию и Западную Украину в основной Польше, свирепствовали карательные экспедиции под названием "пацификации".

Во время таких "умиротворений" полиция разрушала дома крестьян, уничтожала их имущество и продукты, производила массовые расстрелы. Жителям попавших под "пацификацию" деревень запрещалось по вечерам разводить костры, собираться вместе, выходить в соседние деревни.

Но самое страшное даже не это. Не признавая белорусов как нацию, руководство Польши на территории Западной Белоруссии ставило целью ополячить их. Подобное называется этноцидом - насильственной ассимиляцией.

Такие меры должны были превратить белорусов в поляков, уничтожить их память и культуру, национальное самосознание. Белорусский язык постепенно изымался из употребления. Из 500 православных храмов, существовавших в регионе до 1924 года, более 300 были преобразованы в католические и униатские.

В 1932 году польское правительство по согласованию с Ватиканом приняло секретное решение: "Задача обращения востока в католицизм, как и в прошлые века, остается исторической миссией польского государства".

Пытаясь сломить патриотизм белорусского духовенства, со второй половины 1920-х годов польские власти стали все чаще применять против их деятельности полицейские и судебные репрессии. Так, за регистрацию рождения детей на белорусском языке грозила тюрьма.

А разработанный в конце 1937 года польским МВД план "Перспективы внутреннего осадничества" предполагал для достижения "стабильного преимущества польского населения" осуществлять выселение непольского населения в обмен на поляков.

Факт План был грандиозный: миграционными процессами следовало охватить 6 млн человек.

Но все усилия оказались тщетными. В 1937-1938 годах польские ученые провели закрытые этносоциологические исследования, изучавшие уровень национального сознания почти в 200 деревень Западной Белоруссии.

В ходе этих исследований выяснилось, что православные белорусы в деревнях даже к закату "польского панствования" больше тянулись не к польской культуре, а к белорусской.

Иными словами, взломать белорусский код полякам даже за 18 лет ежедневных усилий не удалось. И потому день воссоединения 17 сентября 1939-го стал настоящим праздником нации.