"Настоящий мир может быть заключен в Минске" - Лазоркина о переговорах России и Украины в Стамбуле

"Мы видим со стороны Соединенных Штатов Америки, Российской Федерации стремление поговорить, выяснить собственные позиции и понимать, куда двигаться дальше. Это очень важно для всех. Но больших иллюзий по этому поводу, конечно, испытывать не нужно, потому что слишком много интересов сходится в одной точке. И пока их разобрать на составляющие и сложить какую-то новую мозаику, региональную, глобальную, не получается", - отметила Лазоркина .

Также она добавила, что не верит в мирные соглашения, которые будут заключены на площадках третьих стран. "Стамбул, при всем уважении к турецкой стороне, которая прилагает огромные усилия, и Российская Федерация это ценит, и, очевидно, что Соединенные Штаты. Я думаю, что настоящий мир может быть заключен у нас, в Минске. Потому что это наше дело, и только мы, наши компетенции помогут действительно вывести на траекторию, вначале региональную, а потом и глобальную".