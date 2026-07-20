Настоящий праздник цвета: в ботаническом саду в Минске цветут гортензии

Все цветы июля в летнем букете Минска. В Центральном ботаническом саду Национальной академии наук в расцвете коллекция гортензий. Всего в саду около 20 видов этого растения различных форм и оттенков. Насладиться яркими красками можно будет до конца осени.

"В саду растет лишь три вида красиво цветущей гортензии: это гортензия крупнолистная, метельчатая и древовидная. Остальное представлено сортами большей разноцветности и красоты. В принципе сортов гортензии насчитывается более 10, и это больше для коллекции дендрария, где они представлены в секторах", - поделился научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси Андрей Котов.

Впечатляют своим разнообразием и лилии: в коллекции более 130 видов.

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