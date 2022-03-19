Настоящая провокация случилась на КПП "Могилев-Подольский" в отношении посла Беларуси в Украине

Дипломатияпо-украински, а точнее, провокацияна дипломатическом фронте. Глава погранслужбы Украины дал команду своим подчиненным поиздеваться над послом Беларуси.

Дипломатия по-украински

Срежиссированное ЧП произошло на КПП "Могилев-Подольский". Видео, как видимо и хотели, попало в соцсети. На нем вооруженный, с позволения сказать, военный, полковник Александр Воробец с автоматом наперевес сначала наглым тоном устраивает допрос и высказывает назидания нашему послу, а затем швыряет в Игоря Сокола кошелек с монетами. Очевидная попытка отдельных представителей украинской так называемой элиты оскорбить, унизить и посла, и весь белорусский народ. Игорь Сокол проявил настоящие мужские качества и очередную провокацию киевского режима достойно проигнорировал.

Наверняка хотели спровоцировать ответную бурную реакцию? Кстати, за кадром у нашей делегации отобрали три рации, разорвали принадлежащие дипмиссии пакеты, распотрошили все коробки и угрожали автоматом с целью вскрытия дипломатической почты. Ответ однозначный - не дождетесь.

Было бы на кого реагировать. Исполнитель этой отвратительной постановки - полковник Воробец - уже отличился некорректным поведением в июне 2021 года, когда остановил машину диппредставительства Беларуси. При этом ответить, на каком основании автомобиль задержали, Воробец не смог, по сути, просто злоупотребил своими полномочиями.

Поведение украинских пограничников, в частности, последний инцидент, прокомментировал по телефону сам посол Беларуси в Украине Игорь Сокол.

Нас было 11 человек на 7 машинах, 2 члена семьи. Мы сами были подвергнуты каким-то некрасивым движениям. Моя машина как посла была досмотрена, машину распаковали, личные вещи были досмотрены. Но мы еще наблюдали, как украинские пограничники относятся к собственным гражданам. Это полнейший беспредел под прикрытием законов военного времени, граничащий с мародерством. Под предлогом нужд личной обороны можно изъять лично понравившуюся вещь. Мы наблюдали и машины изъятые, и в отношении детей, и семей картина достаточно некрасивая. Игорь Сокол, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине

Приказ о постановочном оскорблении главы белорусского посольства отдал тот самый генерал-майор Сергей Дейнеко, который ранее опубликовал на своей странице в соцсетях заявление, в котором обещал убивать жен, родителей, братьев, сестер и даже детей российских военнослужащих. Однако потом от своих слов он отказался. Испугался последствий и заявил, что его взломали конкуренты. Смелости хватило лишь на призывы к убийствам, хотя она бы пригодилась на поле боя за Незалежную.