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Настоящая зима на старый Новый год ожидается в Беларуси

В большинстве районов пройдет снег, а столбики термометров опустятся до минус 14. Завтра обещают слабую метель и порывистый ветер.

А к концу недели морозы только усилятся: будет до минус 25.

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