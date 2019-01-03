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Настоящая зима возвращается в Беларусь с метелью и порывистым ветром

Сегодня температура будет колебаться от нуля до минус пяти. Пройдут снегопады. Завтра морозы усилятся, ночью до восьми ниже нуля. До выходных такой характер погоды сохранится.

До конца недели похолодает еще больше. Местами температура будет опускаться до восемнадцати градусов.

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