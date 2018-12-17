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Настоящая зимняя погода будет преобладать на этой неделе

Завтра фронтальный раздел принесет в центральный регион снегопад, на отдельных участках дорог - гололедица. Температура воздуха в Минске в ближайшие дни - минус 6 градусов. Самый холодный день недели - четверг. Антициклон с центром над Поволжьем усилит морозы. Днем до минус 10, но будет солнечно. Ночью с четверга на пятницу при прояснениях до минус 17.

А вот в выходные опять потеплеет - фронтальный раздел из Западной Европы принесет снег и ослабление мороза с температурой около 0 градусов.

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