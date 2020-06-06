Настоящее и будущее Могилевщины. Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил восточный регион страны

Настоящее и будущее Могилева - мегаполиса и области как восточного локомотива экономики. Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил восточный регион страны. Выездные мероприятия в конце недели в графике Главы государства уже стали традиционными. Сегодняшний день был насыщен на события и особенно на общения. Разговор не ограничился жизнью Могилевщины. На разных уровнях, с разной аудиторией обсудили самые серьезные вопросы, от решения которых зависит будущее всей страны. Например, четыре мировых темы или как модно сейчас говорить "четыре пандемии": это здравоохранение, политика, экономика и инфопандемия. Тон и предельную откровенность задал сам Глава государства. Говорили не только о глобальном и материальном.



Сегодня по православному календарю Троицкая родительская суббота, когда принято вспоминать родных и близких, которых с нами уже нет. В храме Свято-Никольского женского монастыря во имя памяти и Глава государства зажег свечу. Далее душевное общение с прихожанами и личные воспоминания. Позже снова серьезный разговор, но уже с активом области. Обо всем по порядку наш обозреватель Илона Красутская.



Проездом или в командировку. На что мы в первую очередь обращаем внимание в том или ином городе? Комфорт, качество дорог, банально все ли радует глаз? Ну и будет ли утвердительным ответ навопрос: смогли бы здесь жить? Сейчас речь о Могилеве. Еще лет 10 назад звучала объективная критика от местных жителей. Но перемены очевидны. И мы расскажем, каким был этот путь.





Каким был Могилев 10-15 лет назад

Хотя в таком случае слова излишни, когда есть такие кадры. Всего несколько пятилеток назад ходили вот по таким улицам, ездили на таком транспорте, жили вот в таких домах. Дороги вряд ли радовали пешеходов и автолюбителей. Основная городская артерия - мост через Днепр - тоже, мягко говоря, выглядела непрезентабельно.

А теперь об изменениях. Конечно, все они стали возможны благодаря таланту и усилиям наших людей. В 2017 году Глава государства утвердил скорректированный генплан развития Могилева. Мы снова подняли архив. Президентская цитата звучала так: «Город должен стать красавцем к 2020 году!» Строительство жилья, снос ветхого, перенос вредных предприятий в отдельные промзоны, восстановление исторической застройки, тотальное благоустройство города. Многим преображениям предшествовали знаменательные события – нужно было торопиться! Город праздновал юбилей - 750-летие да и нельзя было упасть в грязь лицом не только перед своими людьми, но и гостями, которые приехали на Форум регионов Беларуси и России. Безусловно, у каждого свои представления о красоте, но как говорят в народе, город и вправду довели до ума!

В Могилеве Президент частый гость. С ним связана немалая часть биографии, и это тоже прекрасно помогает ревизии. А еще городу с такой же частотой доставалось больше остальных, Александр Лукашенко критиковал во время каждого приезда. Пару лет назад даже бывшего министра сельского хозяйства Леонида Зайца специально отправил поднимать область, чтобы не было провала между центром и всем регионом. Сегодня им вместе с мэром не стыдно смотреть Президенту в глаза: зарплата подросла, вакансий больше, чем безработных, активно идет жилая застройка, приходят инвесторы. Все перемены под запрос времени. Это и про строительство кардиохирургического корпуса Могилевской областной больницы. Смогут проводить 2 500 операций. Новое качество медпомощи станет доступным и благодаря новой поликлинике. Ну а чтобы в учреждения здравоохранения приходили реже, построят еще и ФОК с двумя бассейнами. Приятные новости ждут и автолюбителей. Оперативно завершат строительство моста-дублера с улицы Якубовского – именно через нее идет выезд на Минск. Наконец, центр будет без пробок.

Разумеется, не дифирамбами едиными - не все до сих пор гладко. В сельском хозяйстве, промышленности, коммунальной сфере еще хватает задач.

Подникольский парк -зеленое сердце Могилева

Кстати, о переменах разговор шел на территории Подникольского парка. Это зеленое сердце Могилева. Огромная территория в 100 га. Вверху кипит городская жизнь, а внизу настоящий оазис: много зелени, редкие породы деревьев, река. Жители мегаполиса могут только позавидовать. Причем на протяжении уже 6 лет парк постоянно развивается: велодорожки, спортивные тренажеры (кстати, отечественные) -Президент в свое время подкинул идею! Тут и молодожены места для фотосессий облюбовали. И для безопасности детей все продумано. Правда, их родителям пока приходится брать ссобойки и термос, но точек общепита на территории добавят. Хотят построить здесь туристический комплекс. Появится и кинотеатр под открытым небом.

Президент побывал в женском Свято-Никольском монастыре

Парк "Подниколье" так называется потому, что рядом находится древний женский Свято-Никольский монастырь. Памятник архитектуры XVII века. На его долю выпало множество испытаний: нападения, пожары, в период гонений святыни были похищены, иконостас разрушен. В начале 90-х начались реставрационные работы, монастырь возродили. Конечно, Президент не мог не зайти, посмотреть, как живут насельницы, труженицы и сподвижницы. Встретили хлебосольно, каравай - настоящее произведение искусства. А какой порядок на территории! Сразу видна женская рука. В монастыре всего 15 монахинь. Так мало не потому, что совсем нет желающих. Хотя в нашем мире, когда материальное превосходит духовное, и это причина. Люди сюда приходят, но, как говорит настоятельница матушка Евфросинья, не всегда это поступок по зову сердца, скорее эмоции.



Сегодня родительская суббота - день накануне великого праздника Троицы

Принято вспоминать родных и близких, которые уже не с нами. В приделе храма Во имя памяти и Глава государства зажег свечу. Была и небольшая пауза для внутреннего монолога.

У каждого в этом мире свой путь и свой выбор. Для этих монахинь вся жизнь основана на самопожертвовании и многолетнем служении. Да, они далеки от мирских проблем, им чужда гонка за материальным, профессиональные амбиции. Их счастье в простом и одновременно таком сложном: нести свой крест -служить Богу и людям.

Жизнь в аскезе, молитвенные служения. Но у монахинь и привычной мирской работы хватает, как и желания сделать свой дом еще лучше.

Президент пообщался с прихожанами и жителями Могилева

Пока настоятельница проводила для Главы государства экскурсию, у храма собрались прихожане и те, кто знал, что Президент приехал -слухи разносятся быстро. Было что сказать, спросить, учитывая, что Александр Лукашенко никогда не избегает общения, нет неудобных вопросов. В духовном и святом месте начистоту о ситуации в городе, предстоящих переменах и о том, что больше всего волнует сейчас.

Журналисты не раз спрашивали у Главы государства, какой уголок Беларуси для него самый любимый. Однозначного ответа нет. С любым городом или деревенькой связаны важные эпизоды. Каждый приезд - это всегда повод для воспоминаний.

Это не мегаполис, но здесь есть все для размеренной и качественной жизни. А учитывая, как регион переносит пандемию, откровенно многие минчане хоть бы и на время прописку с удовольствием поменяли. Тише, спокойнее, да и люди здесь проще. Нет напыщенности, снобизма, это читается и в поступках, и в словах.