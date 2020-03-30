Настоящее противоборство между весной и зимой развернулось в Беларуси

В выходные более чем на 30-ти метеостанциях были побиты температурные рекорды! Так, в Минске и Витебске столбик термометра приблизился к отметке плюс 17. В Гомеле и Могилеве - к плюс18. В среднем по стране температура воздуха была на 3-9 градусов выше нормы. Такая погода характерна для конца апреля. Сегодня же в стране резко похолодало. На большей части установился снежный покров высотой один-три сантиметра. Ночью ожидаются заморозки до минус 9. В ближайшие дни прогнозируется мокрый снег и дождь. На дорогах будет гололедица, а порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Весна вернется к концу недели!