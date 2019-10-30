Настоящее суфле - капризное блюдо высокой французской кухни

Сырно-творожное суфле

Возьмем:

1 стакан кефира,

200 граммов творога,

2-3 столовые ложки муки,

150 граммов сулугуни,

150 граммов полутвердого сыра, (например, российского),

3 яйца,

половину чайной ложки соды.

И приготовим сырно-творожное суфле.

Взбиваем яйца со щепоткой соли. Добавляем кефир комнатной температуры. Оба сыра - полутвердый и сулугуни - натираем на мелкой терке.

50-100 г сулугуни в неделю являются отличным средством профилактики остеопороза и других патологий, при которых костная ткань теряет соли кальция.

Яично-кефирную смесь смешиваем с тертым сыром и добавляем творог. Всыпаем муку вместе с содой и замешиваем тесто густоты сметаны. Тесто выкладываем в смазанную маслом форму или в порционные формочки. Выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке до румяной корочки.

Важно!

Духовку во время выпекания не открывать, иначе суфле опадет.

Блюдо можно подавать и холодным, и горячим. Это очень вкусно и полезно.