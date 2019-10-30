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Настоящее суфле - капризное блюдо высокой французской кухни
Сырно-творожное суфле
Возьмем:
- 1 стакан кефира,
- 200 граммов творога,
- 2-3 столовые ложки муки,
- 150 граммов сулугуни,
- 150 граммов полутвердого сыра, (например, российского),
- 3 яйца,
- половину чайной ложки соды.
И приготовим сырно-творожное суфле.
Взбиваем яйца со щепоткой соли. Добавляем кефир комнатной температуры. Оба сыра - полутвердый и сулугуни - натираем на мелкой терке.
50-100 г сулугуни в неделю являются отличным средством профилактики остеопороза и других патологий, при которых костная ткань теряет соли кальция.
Яично-кефирную смесь смешиваем с тертым сыром и добавляем творог. Всыпаем муку вместе с содой и замешиваем тесто густоты сметаны. Тесто выкладываем в смазанную маслом форму или в порционные формочки. Выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке до румяной корочки.
Важно!
Духовку во время выпекания не открывать, иначе суфле опадет.
Блюдо можно подавать и холодным, и горячим. Это очень вкусно и полезно.
Хороший день начинается с хорошего завтрака! Доброе утро.
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