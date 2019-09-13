Настоящие супергерои порадовали ребятишек из Центра детской онкологии

Вот такие фотографии публикуют в соцсетях. Вчера в Боровлянах ребята решили помыть окна в необычных костюмах. В гости пожаловали Спайдермен, Капитан Америка, Тор, Черепашки-ниндзя и Бэтмен. Дети в восторге прильнули к окнам и остались довольны зрелищем.