Настоящие таланты воспитывает Слуцкий центр детского творчества

Действуют полсотни объединений по интересам. Студии живописи и графики, народных промыслов, образцовые коллективы. Их учащиеся - победители национальных и международных конкурсов. Последнюю награду привезли участники танцевального ансамбля "Цветок папоротника".

Наталья Кузьмицкая увидела самые яркие номера. В особых представлениях, за почти 25-летнюю деятельность, этот танцевальный коллектив уже не нуждается. Их номера запоминающиеся, со своим отличительным стилем. Особенно, что касается возрождения народных танцевальных традиций. Сразу в двух номинациях восьмого конкурса хореографических коллективов в Царском Селе коллективу "Цветок папоротника" не было равных.

На такое отношение к собственной культуре вдохновляет своих одаренных танцоров художественный руководитель коллектива Ирина Лаврова. За время существования "Цветка папоротника" хореограф воспитала не одно поколение мастеров сцены.

Сейчас здесь занимаются более сотни танцоров - от тех, кто уже оканчивает школу, до тех, кто еще даже не посещает ее. Бывшие выпускники приводят на занятия своих детей.

Слуцкий центр творчества - настоящая кузница талантов и не только танцевальных. Выпускники народной студии изобразительного искусства "Истоки", которая в этом году отметила 65-летие, - студенты Академии искусств, победители международных конкурсов в Польше, Финляндии, Македонии, Швеции и других странах мира.

Языком танца, движением кисти или неповторимыми вышитыми узорами воспитанники Слуцкого центра открывают для себя мир творчества, а всему миру - свою студию.