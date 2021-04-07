Тех, кто в трудные времена не испугался, не поддался на призывы предателей и сладкие, но пустые обещания о лучшей жизни - настоящих патриотов Беларуси сегодня встречали во Дворце Независимости. Самый грандиозный символ суверенитета нашей страны посетили те, кто смело встал на защиту нашей независимости. Эмоции гостей в сюжете Ольги Медведь.





Тот случай, когда сбылась давняя мечта

Ведь попасть во Дворец Независимости - один из символов суверенитета нашей страны и сердце больших политических решений - они мечтали задолго до этого момента. Часть из объединения "Патриоты Беларуси" в резиденции уже бывала. По залам без протокола в неформальной обстановке прогулялись сотни единомышленников, а желающих оказалось в разы больше. Глава государства дал слово, что на экскурсию попадут все.

- это не только про автопробеги в поддержку сильной, независимой, стабильной и процветающей Беларуси. Хотя это, конечно, основа. Ведь именно она объединила тысячи людей со всей страны в самые тяжелые времена. В августе прошлого года, когда в обществе назревал раскол, а ситуацию так и стремились накалить, расшатать, патриоты сплотились во благо государства.

Сейчас "Патриоты Беларуси"- это республиканское общественное объединение

Люди с твердой гражданской позицией, искренне и безусловно поддерживающие прогосударственный курс. Несмотря на волны хейта от "невероятных", которые продолжаются и по сей день (кстати, из свежего - призывы не обслуживать машины на СТО. В Сеть слили номера 1000 авто), они продвигают образовательные инициативы, занимаются благотворительностью, поддерживают здоровый образ жизни и спорт.

300 километров и больше 3 часов дороги для них не преграда, чтобы не только поддержать команду Президента в республиканских соревнованиях среди любителей по хоккею, но и в принципе зафанатеть от профессионального спорта.

Символично, что и место сбора - зал торжественных церемоний, где не раз чествовали, например, олимпийцев, выпускников. Площадка становилась и декорациями к новогоднему и Венскому балам. Здесь традиционно встречают и самых почетных гостей.

Сотни помещений и около двух десятков церемониальных залов - все посмотреть, конечно, ни времени, ни сил не хватит. Но гостиные с картинки, антураж самых важных политических событий, несомненно, в программе.

В списке обязательного к выполнению - посидеть в креслах "нормандской четверки"

На Зеленый зал для патриотов отведены, конечно, не 15часов исторических переговоров лидеров России, Германии, Франции и Украины. Далее по маршруту любимый зал Президента - Каминный. В год здесь проходит около 200 встреч. Еще один пункт в листе желаний - занять место Главы государства на записи новогоднего поздравления 2017 года в Красном, рабочем, кабинете.

Дворец Независимости не только сердце политической жизни нашей страны, но и пример филигранной работы отечественных мастеров. Гид с гордостью сообщает, что на 90 % в культовом строении все дело рук белорусских мастеров.Каждой детали в оформлении дан этнический колорит. Впечатляет экскурсантов и масштаб творений наших специалистов.

Далее большой зал переговоров, здесь совсем недавно общалась Конституционная комиссия, потом вручение государственных наград - самое торжественное помещение во дворце. Продолжает галерею зал верительных грамот - место протокольных встреч с зарубежными послами.

Возле приемной Президента слышен шум фонтанов зимнего сада. Здесь обычно настраиваются на деловой лад высокие должностные лица нашей страны. Хоть эти двери сегодня закрыты, обязательное фото на память.

Зимний сад - место релакса - особый восторг вызвал у детей

Кстати, в листьях экзотических растений спрятался белорусский аист. Хрустальный подарок Александру Лукашенко сделали на стеклозаводе "Неман". Сокровищница сувениров из разных уголков планеты - Музей Дворца Независимости. И здесь выставлены далеко не все сюрпризы. Эти папаха и бурка - презент от Рамзана Кадырова, главы Чеченской Республики. А статуэткой нашего Президента с Беларусью в сердце удивил коллега из Узбекистана во время встречи без галстуков в резиденции Заславль.

Традиции публичных экскурсий во Дворце Независимости уже более 5 лет