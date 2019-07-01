Настоящим украшением парада станут и женские расчеты Вооруженных сил Беларуси

Их представят 312 девушек. О том, как шла подготовка, какой будет новая парадная форма, по какому принципу выбирали участниц, расскажет Юлия Токарь.



Горящие глаза, открытые улыбки. От женского расчета Вооруженных сил не оторвать взгляд.

Все как одна - а участвуют в параде три сотни девушек - уверенно чеканят шаг и держат строй. Все потому, что лучшие из лучших.





Военной выправке у девушек можно только поучиться.

За осанку, манеру держаться и физическую подготовку отвечает подполковник Елена Шевчук. На будничной форме ни складочки, обувь начищена до блеска, что уж говорить о парадной. 3-го июля представят два ее вида. Кстати, обувь тоже обновили. Каблук стал ниже, т.е. устойчивее, а застежка надежнее. Ремешок теперь на щиколотке, а не на стопе.





Путь почти в полтора километра по проспекту Победителей военные леди филигранно и безукоризненно промаршируют на каблуках.