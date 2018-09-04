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Настоящий бум первоклассников в этом году наблюдается в школах Гродно
Учебные заведения набирают буквально по 16 классов. Такой поток юных белорусов не может не радовать, на лицо рост рождаемости. Правда, с такими темпами и алфавита может не хватить. Но пока придется привыкать к первому "Р".
Школьники занимаются в три смены. Скажется ли это на качестве образования, выяснял Юрий Карнелович.
Учитель начальных классов Элла Берней в 39-й школе работает всего несколько лет. Признается, устраивалась на работу с опаской. Учебное заведение в молодом микрорайоне переполнено детьми - в классах по 25-30 человек. Чтобы не обделить вниманием никого, пришлось осваивать новые методики обучения и использовать современные технологии.
Микрорайон Ольшанка - самый крупный в Гродно. Здесь много молодых и многодетных семей, а вот школа одна. Поэтому ситуация, когда первых классов больше десятка, уже никого не удивляет. Но в этом году рекорд побит – детей распределили в 16 классов. Родителей такая перегруженность, конечно, пугает, но деваться некуда. До ближайшей школы несколько километров на общественном транспорте.
Чтобы разместить всех желающих и правильно организовать учебный процесс, в школе перешли на трехсменное обучение. А чтобы максимально занять детей, открыли многочисленные кружки и спортивные секции.
На переменах за первоклассниками постоянно присматривают дежурные учителя. Но в школе надеются, что в следующем году количество начальных классов значительно сократится.
Решением проблемы станет строительство в новом микрорайоне самой большой в области школы на 2 500 мест. Планируется, что свои двери она распахнет 1 сентября 2019 года. Это будет учебно-спортивный комплекс с многочисленными залами для тренировок и бассейном.
В соседнем микрорайоне Вишневец в 40-й школе первых классов чуть меньше - 10. Но четырех и трех - пятнадцать. Правда, здесь новые дома уже не строят, поэтому и ситуация меняется. Постепенно.
Чтобы исключить подобные проблемы в будущем, городским властям придется корректировать планы при строительстве новых микрорайонов. Вместе с возведением жилья больше внимания уделять развитию социальной инфраструктуры.
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