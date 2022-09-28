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Настоящий патриот, герой и защитник страны - в Беларуси вспоминают погибшего сотрудника группы "А" Дмитрия Федосюка
Настоящий патриот, герой и защитник страны! Такими словами сегоднявспоминают погибшего ровно год назад сотрудника группы "А"Дмитрия Федосюка.
Старший лейтенант под позывным Нирвана сегодня истинный герой для большинства белорусов.Его память возле здания Комитета госбезопасности почтили цветами. Общественные организации, исполкомы и благодарные белорусы, как и год назад, пришли сюда с чувством скорби и благодарности.
Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи минского горисполкома:
И я скажу открыто, как есть, сегодня наше общество консолидировалось над этой темой, мы объединяемся, мы вместе, и мы не позволим, чтобы кто-то пытался нам угрожать, попытался нас перевернуть и, самое главное, мы верим, что сегодня наш правоохранительный блок, люди в погонах, это те люди, которые действительно нас защищают, и мы верим, что наша безопасность в их руках - в этом нет сомнения.Печальная страница в истории современной Беларуси навсегда в памяти людей. Дмитрий Федосюк показал, что значит быть не просто профессионалом, но и настоящим патриотом.
Смотрите фильм "Нирвана. Выстрел в сердце" - о настоящем мужчине, верном товарище, сыне, муже и отце.
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