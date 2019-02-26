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Настоящий потоп переживают жители одного из общежитий в Новогрудке
Вода с потолка стекает ручьями, кругом плесень и влажность. Причина в старой крыше, которую годами никто не ремонтировал. У владельца здания -местной строительной организации - не хватает на это средств. В итоге целый этаж стал непригодным для проживания. В проблеме разбирался Юрий Карнелович.
Алексей Бессараб в общежитие Новогрудского ПМК заселился всего год назад. Правда, радоваться отдельному жилью долго не пришлось. Уже в начале зимы на потолке появились подтеки, а запах сырости не выветривался даже при сквозняке.
А вот соседку Снежану Кривицкую постоянный дождь с потолка вынудил искать новое жилье. После многократных обращений к руководству предприятия молодую маму переселили в комнату этажом ниже. В свои прежние апартаменты женщина даже заходить боится.
Проблемы в общежитии были давно. Капитального ремонта здесь не проводили десятилетиями. Сегодня на пятом этаже этого общежития не то чтобы жить - просто находиться опасно. С потолка постоянно капает вода, осыпается штукатурка, а влажность превышает все допустимые нормы. Одной из причин бездействия руководства ПМК стала реорганизация бывшего собственника здания. Общежитие как бы передали на баланс строительной организации, но официального решения еще не было. Да и с финансами у нынешнего владельца серьезные проблемы. Поэтому ремонт кровли постоянно переносился.
Чтобы решить жилищный вопрос, в ситуацию пришлось вмешаться местным властям. Многострадальное общежитие будет передано на баланс районного ЖКХ. Правда, наступят эти благоприятные условия не раньше апреля. А до тех пор жильцам придется запастись терпением, ведрами и тряпками, чтобы очередная оттепель или дождь окончательно не затопили практически уже не жилые квадратные метры.
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