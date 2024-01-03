Настоящий праздник ребятам из Ивенецкого детского дома-интерната устроили волонтеры БРСМ

Новогоднее настроение ребятам создавали добровольцы из Белорусского госуниверситета культуры и искусств. Они подготовили интерактивную программу. Все ребята смогли загадать желание, добавив свой "снежок" в волшебную коробку, и попросить подарок у Деда Мороза и Снегурочки. Ивенецкий детский дом для детей-инвалидов с особенностями физического развития - подшефное социальное учреждение БРСМ. Там проживают ребята с нарушением опорно-двигательного аппарата. Каждый год в интернат привозят не только сладкие, но и полезные подарки. Сейчас это наборы для творчества, которые помогают развивать мелкую моторику.