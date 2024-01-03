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Настоящий праздник ребятам из Ивенецкого детского дома-интерната устроили волонтеры БРСМ
Волонтеры движения БРСМ "Доброе Сердце" навестили воспитанников Ивенецкого детского дома-интерната.
Новогоднее настроение ребятам создавали добровольцы из Белорусского госуниверситета культуры и искусств. Они подготовили интерактивную программу. Все ребята смогли загадать желание, добавив свой "снежок" в волшебную коробку, и попросить подарок у Деда Мороза и Снегурочки. Ивенецкий детский дом для детей-инвалидов с особенностями физического развития - подшефное социальное учреждение БРСМ. Там проживают ребята с нарушением опорно-двигательного аппарата. Каждый год в интернат привозят не только сладкие, но и полезные подарки. Сейчас это наборы для творчества, которые помогают развивать мелкую моторику.
Республиканская благотворительная акция "Чудеса на Рождество" стартовала 15 декабря. Неслучайно ее символом стали красные рукавички: окружить теплом и заботой каждого ребенка - главная задача проекта. Сегодня в роли помощников также выступали сотрудники УВД Миноблисполкома. Для ребят правоохранители подготовили выставку оружия, экипировки и техники.
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