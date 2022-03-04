Настоящий цветочный бум накануне 8 Марта

Настоящий цветочный бум сегодня ознаменовал приближение 8 Марта. В последний рабочий день перед длинными выходными мужчины спешили поздравить своих коллег красивыми букетами цветов. Стихийные рынки тюльпанов за ночь появились у выходов из метро и в самых оживленных местах.