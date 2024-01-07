Настоятель храма в д. Вавуличи служение Богу совмещает с профессией врача

Рождественский звон колоколов звучал 7 января по всей Беларуси, как и молитвы о созидании, уюте, добре, гармонии и благополучии. Праздничную литургию служили и в одном из древнейших храмов Беларуси - церкви Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Вавуличи Дрогичинского района.

Настоятель здесь иерей Александр Веремейчик. Пожалуй, единственный в Беларуси священник, который служение Богу совмещает с профессией врача. Уже 10 лет он работает на скорой помощи. Две профессии, у которых одна общая задача - спасение человека: духовное и физическое.

О сочетании научного и чудотворного рассказала Елена Бормотова.

Врачеватель тела и души

Служить Богу и людям - призвание одного человека, которое он воплотил в двух профессиях: врача и священника. Врачует души и исцеляет тело. Уже 10 лет Александр Веремейчик работает на скорой помощи, спасая людей. Многие из тех, к кому доктор приезжает на вызов, называют его не по имени-отчеству, а привычно для них "отец Александр" или просто "батюшка", несмотря на то что священник приходит в их дом в форме врача скорой помощи.

Для Беларуси это единичный случай, когда священник совмещает службу с работой врача. В церковной практике подобные примеры также не назовешь распространенными, но они встречаются. Например, в Москве иеромонах работает врачом-реаниматологом на скорой помощи. Самый известный врач и священник - святитель Лука Крымский.

Это был человек, который достиг выдающихся вершин, будучи в сане мирянина. Он уже был профессором, талантливым хирургом. Он большую часть своей жизни, начиная со статуса мирянина, заканчивая саном архиепископа, писал свой главный труд - "Очерки гнойной хирургии", за который впоследствии получил Сталинскую премию. Александр Веремейчик, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в д. Вавуличи

В Дрогичинскую центральную районную больницу Александр Веремейчик был направлен по распределению после окончания Гомельского медуниверситета. Через четыре года стал еще и настоятелем прихода. Семинарию в Санкт-Петербурге окончил до получения диплома врача. И уже шесть лет медицину совмещает с божественными учениями.

Я работаю в реанимации. Некоторые пациенты говорили: "Меня привез батюшка". Однажды к нам поступил человек с тяжелым инфарктом миокарда, но еще в сознании. И когда врачи между собой общались, интересовались, кто привез пациента, чтобы узнать, какие препараты ему вводили, больной сказал: "Меня привез батюшка". Сразу все стало на место. Александр Протасевич, главврач Дрогичинской ЦРБ

Станция скорой медицинской помощи обслуживает весь район, а это больше 120 населенных пунктов, в том числе и те, в которых живут прихожане доктора Веремейчика.

Вызываешь скорую и думаешь: вот приедет отец Александр - как-то станет легче. Встречаем с улыбкой, даже если болит голова. Эта первая помощь не только в физическом, но и в духовном смысле в нем есть. Галина Занковец, прихожанка храма Рождества Пресвятой Богородицы в д. Вавуличи

Духовное с медицинским соседствует и в ординаторской. Сувенирные машины скорой помощи на одной полке с иконами. Библия рядом с лечебной литературой.





Понятно, что рясы, подрясники я с собой на вызовы брать не буду. Если я епитрахиль на себя надел, я уже могу человека исповедовать. И в плане канонов я все соблюдаю. Александр Веремейчик, врач отделения скорой медицинской помощи Дрогичинской ЦРБ

Машина скорой помощи за дежурство может наездить несколько сотен километров. Причины вызовов самые разные - от высокой температуры до тяжелых инсультов. И довольно часто после суточного дежурства врачу необходимо еще и божественную литургию служить.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы деревни Вавуличи - самый древний храм Дрогичинского района. Ему без малого 290 лет. Последние 6 лет настоятелем здесь служит Александр Веремейчик. Форму врача скорой помощи здесь он меняет на священническое облачение. Все церковные праздники он рядом со своими прихожанами. Эта аксиома сродни сакральному канону, которого придерживаются и его врачи-коллеги, составляя график работы. В святые для каждого верующего дни отец Александр служит в храме. Но в государственные и светские праздники, в том числе в новогоднюю ночь доктор Александр Веремейчик выходит на службу как врач скорой помощи.





Совмещение медицинской практики и пастырской деятельности - исключительное обстоятельство, которое не является правилом. Для священника главное призвание - служить церкви и людям, и для врача служение на благо людей - первоочередная задача. И здесь все компоненты сходятся.

Я не могу сказать, что мне ближе либо то, либо другое. Но я могу сказать одно: я проработал врачом скорой помощи до рукоположения 4 года. Мне нравилась моя работа. Мне сложно представить себя врачом другой специальности. Но при этом, когда я принял сан священника, когда я стал регулярно совершать божественную литургию, евхаристию совершать, я реально осознал, что мне этого не хватало. И как-то сейчас, при всей загруженности, при всей занятости, жизнь моя максимально полноценная. Александр Веремейчик, врач отделения скорой медицинской помощи Дрогичинской ЦРБ

Две профессии связаны неразрывно. Иногда во время дежурств приходится исполнять священнические обязательства. И довольно часто после совершения богослужений прихожане обращаются к отцу Александру как к медику за советом и консультацией.

Больные люди, которые обращаются к нему, они же понимают, что все лечение идет с благословения. Каждый день он начинает с молитвы и лечить всех людей идет с молитвой. Все понимают - батюшка пришел. Жанна Мельянец, прихожанка храма Рождества Пресвятой Богородицы в д. Вавуличи