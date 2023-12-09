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Настроение у белорусов праздничное, чего не скажешь о европейцах - даже в Новый год их ждут очередные запреты
Европейские власти вместо рождественского настроения готовят для граждан очередные запреты. На этот раз на уровне законодательства хотят ограничить запуск салютов в Новый год, ссылаясь на национальную безопасность, при этом не обращая внимания на то, что действительно волнует простых людей: рост цен и налогов, а также снижение уровня зарплат. Митинги в Германии и Франции так вовсе дело привычное.
Юлия Алферова подвела итоги недели.
Кабы не было зимы… Глядя за окно, так и вспоминаются строки советской классики. Снега в этом году действительно хоть отбавляй. В Минске коммунальные службы за две недели вывезли больше 100 тысяч кубометров. По меркам строителей, это полноценный жилой квартал.
Похоже, сама погода намекает, как стремительно приближается главный зимний праздник. И настроение людей на улицах белорусских городов и сел соответствующее, чего не скажешь о европейцах, которых даже в Новый год ждут очередные запреты.
Первые рождественские ярмарки уже стартовали в Бресте и Могилеве, на очереди Минск. Для продажи в области готовят 30 тысяч живых деревьев. Добавят выбора елки в кадках. Что по ценам? Елочка до метра обойдется в 7 рублей, больше двух метров - в 37. Цены зафиксировали на уровне прошлого года. Здесь важно не попасться на продаже несуществующих елок - мошенники в Сети ловко подстраиваются под сезонные потребности.
Насторожить должны низкая цена, обязательная предоплата в размере от 50 до 100 процентов, отсутствие самовывоза, неточности в описании товара.
Но одно дело, когда наживаются мошенники, и совсем другое - свои же власти. В Огрском крае Латвии намерены запретить запускать фейерверки в Новый год на законодательном уровне. Запуск салюта в 23 часа обойдется в 1400 евро. Это сумма штрафа за угрозу национальной безопасности. Судя по событиям декабря, безопасность там хромает в разрезе всего Евросоюза. В самом центре Берлина загорелась рождественская ярмарка - пострадали два человека. Во Франции фермеры блокируют административные здания и трассы. Это очередная попытка добиться повышения зарплат и снижения налогов.
А больше 70% европейцев не надеются на улучшение уровня жизни и в будущем году - такой результат недавнего опроса по заказу Европарламента. Голодный и холодный год ждет и Украину, судя по объему западной помощи. За последние месяцы она упала до 10 % о того, что получали в 2022-м.
Мы на дне бочки в том, что касается нашей возможности предоставлять помощь для Украины. Украина вот-вот столкнется с очень тяжелой зимой.
Многообещающе Минобороны Украины заявляет о планах на будущий год. Мол, хотят дойти до границ 1991 года, включавших Крым, Донбасс и Черное море. В эти фантазии слабо верят даже западные покровители, но чего не скажешь и не сделаешь ради очередного пакета помощи и американских грантов?! Для убедительности - мол, Украина еще что-то может - и собирали шабаш беглых белорусов, прикрываясь словом "конференция". А как иначе, если даже не смогли принять итоговый меморандум? Вместо трех сотен участников с трудом насобирали меньше трети - из массовки так называемого полка, что грезит "походом на Минск".
Судя по состоянию техники, которую Запад скидывает Украине, БТР вряд ли доедет хотя бы до украинской границы. В то время как США успешно наживаются на войне. За последнюю пятилетку инвестиции в производство боеприпасов там выросли почти на 50%. Вот что действительно движет Америкой, которая хоть как-то пытается держать позиции, пока новые точки силы формируются на Востоке. Там же разделяют другие позиции - мирное сосуществование.
Китайская сторона готова укреплять стратегическое взаимодействие во имя создания Сообщества единой судьбы человечества.
На встрече с Президентом Беларуси Си Цзиньпин выступил против любых внешних вмешательств в Беларусь. За встречей двух лидеров следил весь мир. Это подтверждают заголовки в крупнейших изданиях. Как бы ни прогнозировали недруги, отношения Беларуси и Китая только крепчают. В прошлом году вышли на товарооборот в 6 млрд долларов. Это исторический максимум.
Выгода от сотрудничества взаимная. Оно помогает странам держать удар и уверенно двигаться дальше. Тем более что Беларусь на этапе важнейшей электоральной кампании. Подготовка к проведению единого дня голосования идет полным ходом.
В ЦИК Беларуси посчитали: всего по стране будет сформировано 1394 избирательные комиссии с общим составом 9614 представителей. Большинство членов комиссий - политические партии и другие общественные объединения, которые выдвинули 4908 представителей. Партии уже разрабатывают программы, в том числе и самая молодая - "Белая Русь".
Задача, которую мы должны решить, - это обеспечить наших кандидатов в депутаты программой партии, теми смыслами, которые будут объединять всех людей - выдвиженцев партии "Белая Русь".
Что принято в социально ориентированном государстве, чуждо тем, кто погряз в капитализме. Это показывает сама жизнь.
А судя по реакции американки, которая оказалась в белорусском метро, там не привыкли ни к заботе государства, ни к элементарной чистоте на улицах.
Интересно, каковы же будут впечатления американской женщины от дизайна и оснащения новых станций метро в Минске? В 2024-м их запустят четыре - по Зеленолужской ветке. "Аэродромная" уже готова на 90%.
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