Настроения в ТЛЦ пессимистичные - несколько недель беженцы ждут, когда Польша откроет гуманитарный коридор

Более месяца томительного ожидания. Люди, которые из-за безразличия европейских чиновников буквально застряли на белорусско-польской границе, устали ждать, когда Запад наиграется в мнимую демократию и примет конкретные меры по разрешению ситуации с беженцами. Настроения в лагере довольно пессимистичные. Это и понятно: несколько недель беженцы остаются в неведении: когда Польша откроет гуманитарный коридор. Сегодня в логистическом центре остаются около 800 человек. Им некуда возвращаться, все они хотят попасть в Евросоюз. На связи Андрей Сыч (видео).