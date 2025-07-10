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Настя Кравченко презентовала песню для "Интервидения" на "Славянском базаре" (видео)

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Белорусская певица Настя Кравченко официально представила свою песню "Мотылек" на открытии торжественном открытии XXXIV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" 10 июля.

Эта песня была написана специально для "Интервидения-2025". С ней Настя будет представлять Беларусь на международном музыкальном конкурсе в Москве.

"Мотылек" - это о поиске силы, преодолении трудностей и вере в себя. Это история для тех, кто стремится к мечте.

"Снова я вижу как будто во сне
Тень от кулис, зал, наш спектакль.
Будто совсем гравитации нет,
Здесь я парю, только не снимаю маску…"

Слушайте новый трек, подпевайте Насте и болейте за Беларусь на "Интервидении-2025"!

Напомним, конкурс "Интервидение" пройдет 20 сентября 2025 года в Москве на "Live Арене". В нем примут участие исполнители из 20 стран.

Настя КравченкоСлавянский базар 2025Интервидение 2025