Насыщенная культурно-развлекательная программа ожидает на празднике "Александрия собирает друзей"

Один из самых долгожданных и душевных праздников "Александрия собирает друзей". Сегодня он в 10-й раз встречает лучшие творческие коллективы и мастеров из Беларуси, России, Польши, Прибалтики и Украины на живописном берегу Днепра. Здесь можно окунуться в колорит национальных культур, закружиться в хороводах и найти яркий сувенир. В этом году фестиваль посвящен Году малой родины. За его насыщенной культурно-развлекательной программой следят наши корреспонденты. Андрей Ястребов готов передать первые впечатления из Александрии. С самого утра здесь на главной площадке - на берегу Днепра, у моста, соединяющего агрогородки Александрия и Копысь, собираются гости фестиваля.Народные коллективы, звезды эстрады. Вскоре они появятся на концертных площадках.





Загудит и город мастеров. И здесь не без сюрпризов. В этом году приехали ювелиры из Дагестана - представят украшения из серебра. Ткачихи из Башкирии раскроют уникальную технологию вязания знаменитых башкирских шалей. И конечно, украинские вышиванки. И какой фестиваль без национальных угощений: и попробовать можно будет, и к домашнему столу прикупить. В том числе сувениры. Например, ІІ Европейских игр. Только торговых рядов свыше километра. В программе - праздники кваса и караваев. Детские аттракционы. Презентации "Рыцарского фэста"и "Бард-рыбалки". Цирк с настоящим манежем под шатром. В общем, на любой вкус. Ожидается участие в празднике послов из 25 стран. Кстати, на главный концерт, посвященный Году малой родины, билеты уже проданы. Правда, организаторы успокаивают: те, кто не попадет в зал вместимостью 3,5 тысячи мест, все равно все увидят.



И, конечно, ночные дискотеки с лучшими диджеями. Все это уже сегодня в программе фестиваля.



Старт празднику будет дан менее чем через два часа сразу на нескольких концертных площадках на малой сцене. С участием любительских и лучших народных коллективов из разных стран.