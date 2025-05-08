Наталия Павлюченко поздравила ветерана ВОВ Геннадия Юшкевича с 80-летием Победы

Геннадий Юшкевич - один из самых юных разведчиков СССР. Уже в 14 лет стал партизанским связным, а закончил войну в составе одной из наиболее успешных в мире разведывательно-диверсионных групп с позывным "Джек". Также он участвовал в подготовке операции Красной армии по освобождению Кенигсберга. Это герой, который точно знает цену человеческого счастья и благополучия.

Любите свой родной край, цените то, что подарила жизнь, имейте хороших друзей и никогда не обманывайте себя и тех, кто находится рядом.

Наталия Павлюченко отметила, что народ силен в своей истории тогда, когда слышит и видит, какие подвиги совершали предки во время военных действий, а после в труде по восстановлению Беларуси. "Белорусы знают, что им есть на кого равняться, наш народ знает, что не может подвести эту память. То, что сделало старшее поколение, должно претворяться и дальше в жизнь и развиваться", - подчеркнула министр труда.