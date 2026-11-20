Почти каждое десятое гражданское дело в суде связано с алиментами или установлением происхождения ребенка. В 2025 году в Беларуси было открыто 17 432 дела о взыскании алиментов, причем в 92 % случаев иски подавали женщины.

"Над этой проблемой мы сегодня работаем. От общества есть запрос более справедливые условия в части алиментных обязательств и распоряжения имущества при расторжении брака", - подтвердила председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталия Павлюченко в "Актуальном интервью".

Регулирует данные вопросы Кодекс о браке и семье Республики Беларусь. Из числа парламентариев, экспертов, представителей министерств, судейского корпуса, общественных объединений сформирована рабочая группа для обсуждения и предложений по корректировке законодательства о брачных и семейных отношениях, в частности, Кодекса о браке и семье.

Наталия Павлюченко

"Вариантов и подходов много, потому что сложно изобрести универсальный рецепт от неблагополучного положения в семье. Все счастливые семьи счастливы одинаково, а все несчастные семьи несчастны по-своему. Много разных жизненных ситуаций, поэтому пришло время скорректировать сегодняшние подходы", - отметила гостья интервью.

И эта задача непростая, ведь алиментные обязательства - часть заработной платы родителя, но с развитием рынка труда появляются и другие формы (предпринимательство, самозанятость). Иногда супруги расстаются, и кто-то переезжает жить в другую страну. "Здесь нужно найти справедливое универсальное решение, которое бы не позволило никому уклониться от исполнения своих родительских обязанностей, но вместе с тем не было дополнительной нагрузки и препятствий", - обозначила председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси.

Сегодня неуплата положенных средств на содержание ребенка - это не только белорусская проблема, а мирового сообщества в целом, и минимальный размер алиментов требует пристального внимания. Собеседница обратила внимание, что в рамках рабочих групп ведется обсуждение этого вопроса. "Надо понять, оставаться ли на бюджете прожиточного минимума либо изменить индикатор и размеры по минимальным алиментам. Мы знаем, что это 50-100 % от бюджета прожиточного минимума. Механизмы взыскания (и порой межгосударственные переводы) достаточно проблематичны. Сегодня мы очень много делаем с Министерством юстиции Беларуси для совершенствования в рамках алиментных обязательств договорной базы соглашений между странами, в первую очередь Российской Федерации для упрощения таких процессов", - поделилась Наталия Павлюченко.