Наталья Абхазава рассказала о перспективах сотрудничества на полях "ИННОПРОМа"

Краткий пересказ от ИИ

Казахстанская группа компаний, специализирующаяся на перевозках и производстве грузовых вагонов, представила на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ" линейку подвижного состава и обозначила планы по расширению сотрудничества на пространстве СНГ. Ожидания от форума и предложения для рынка, в том числе белорусского, прокомментировала Наталья Абхазава, координатор отдела развития группы компаний, специализирующихся на перевозках и производстве грузовых вагонов (Казахстан).

"На "ИННОПРОМе" мы в первую очередь хотели поделиться с нашими потенциальными партнерами достигнутыми результатами, а также подыскать партнеров среди здесь представленных компаний, которые могли бы быть интересны в нашем дальнейшем развитии как кластера, с которым мы могли бы развивать сотрудничество в нашей прекрасной Республике Казахстан", - рассказала она.

Компания уже вывела в серию новые модели цистерн и готова предлагать их за пределами Казахстана.

"С лета 2026 года мы запустили в серийное производство наши новые модели цистерн: цистерны для газовых и нефтяных перевозок. Данные цистерны обладают наилучшими характеристиками на рынке. И мы хотели бы предложить, в том числе и Беларуси, и всему рынку СНГ новую продукцию, которая существенно улучшит эффективность текущих перевозок и сможет повысить результативность вообще всех перевозок внутри компании", - отметила Абхазава.

На стенде представлены сразу несколько моделей вагонов. Базовым продуктом остается полувагон: предприятие выпускает 3 единицы в сутки. Параллельно демонстрируются цистерны, а также перспективные модели - 80-футовые платформы, которые скоро запустят в производство, и крытый вагон, доступный к выпуску и приобретению с 2027 года.

Интерес вызвала и платформа, которая, как ожидается, будет соответствовать передовым отраслевым параметрам.

"На данный момент мы только изучаем партнеров, которых можем найти на данной конференции. Много интересных предложений, технологий и инновационных решений мы здесь увидели. Это будем обсуждать дальше уже с коллегами и принимать решения о сотрудничестве и партнерстве", - сказала Абхазава.

География работы предприятия уже выходит за пределы внутреннего рынка. Компания работает на всем пространстве СНГ и заключила первый экспортный контракт на продукцию тяжелого машиностроения с Монголией.

"Мы не ограничиваемся только нашей страной. Мы готовы экспортировать, быть партнерами в других странах и развивать международные отношения", - подчеркнула она.