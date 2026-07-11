Наталья Кочанова: Форум регионов Беларуси и России побил все рекорды

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова в "Актуальном интервью" подвела итоги XIII Форума регионов Беларуси и России, рассказала о развитии союзной интеграции, социальных объектах и проекте «Поезд Памяти».

Форум регионов: рекордные показатели

В 2026 году Форум регионов Беларуси и России побил все рекорды как по числу участников, так и по количеству подписанных документов. Участие приняли 1600 человек. В рамках форума и на площадках секционных заседаний и выставок было подписано 323 документа. Общая сумма контрактов впечатляет - 1,8 млрд российских рублей, что вдвое больше, чем на прошлом форуме в Нижнем Новгороде.

Наталья Кочанова назвала великолепной идею, заложенную 13 лет назад, и отметила, что сегодня форум приносит ощутимые результаты: совместные предприятия, производство, технологии, наука, культура и образование.

"Это все то, что определяет сегодня нашу совместную деятельность", - подчеркнула председатель Совета Республики.

Всего работали 10 секций, где обсуждались ключевые вопросы инновационного развития, регионального сотрудничества, культуры, образования и туризма. Впервые прошли заседания секций Комитета государственного контроля и Счетной палаты Российской Федерации, а также Комитета по стандартизации. На выставке вручили знак "Товар Союзного государства" технике МАЗ и БЕЛАЗ.

"Вопросы, которые в нашем взаимодействии периодически возникают, имеют место быть. И это та хорошая площадка, где мы можем открыто, откровенно обсудить возникающие вопросы и проблемы", - отметила Наталья Кочанова.

Союзная интеграция: уникальный опыт

Союзную интеграцию Беларуси и России уже называют не имеющей прецедентов в мире. Наталья Кочанова подтвердила, что это действительно уникальная форма взаимодействия между двумя суверенными независимыми государствами, которые не посягают на суверенитет и независимость друг друга.

Факт Сегодня выстроено четкое взаимодействие по всем направлениям. Реализованы 28 союзных программ, разработаны программы на перспективу до 2030 года в рамках Высшего Госсовета.

Особо значимо, что общие подходы в образовании, здравоохранении и решении социальных вопросов позволяют людям чувствовать себя комфортно в обеих странах. В Беларуси работают 2,5 тыс. предприятий с российским капиталом, развиваются совместные производства и технологии.

"Это все то, что сегодня позволяет укреплять экономику наших стран, а нашим народам жить в дружбе и согласии, не имея границ и преград во взаимодействия", - заявила спикер.

Социальное развитие: забота о людях

Экономика создает фундамент для благополучия населения. По стране открывается множество социальных объектов - школ, детских садов, спортивных комплексов, поликлиник.

Особое внимание уделяется развитию регионов. Инициатива Президента "Один район - один проект" реализуется уже во второй пятилетке и дает результаты. Создание предприятий в регионах обеспечивает рабочие места и заработную плату, что становится "глотком воздуха" для местных жителей.

"Я с огромной радостью всегда бываю в регионах нашей страны. Люди любят свою страну, они стараются сделать все, чтобы у нас действительно были мир и спокойствие", - поделилась председатель Совета Республики.

Беларусь обеспечила продовольственную безопасность: в 2025 году поставлено продуктов питания в разные страны почти на 10 млрд долларов. Везде говорят о качестве белорусских товаров.

В Минске, где Наталья Кочанова является уполномоченным Президента, введены в эксплуатацию спортивные комплексы, школы, детские сады, поликлиники. До конца 2026 года запланировано открытие инфекционной больницы и онкологической поликлиники. Будет благоустроено порядка 800 дворовых территорий.

"Я искренне рада тому, что наши люди гордятся своей страной и любят свою страну. И понимают, что все, что мы делаем, работа, которая проводится властью, задачи, которые ставит Президент, прежде всего направлены во благо наших людей", - резюмировала Наталья Кочанова.

"Поезд Памяти": юбилейный сезон и новые горизонты

Проект "Поезд Памяти" стартовал пять лет назад как инициатива двух стран - Беларуси и России. Сегодня в нем участвуют представители 18 государств - бывших стран Советского Союза и антигитлеровской коалиции.

Факт За право стать участником в этом году боролись 12 тыс. ребят.

Традиционный старт проходит в Бресте, где молодежь собирается вместе, и, несмотря на то что ребята почти не знают друг друга, быстро возникают дружба и взаимопонимание.

"Это такой заряд энергии, это то, что дает нам сегодня силы работать дальше, продвигать этот важный проект для нашей молодежи. Это, конечно, сохранение исторической памяти, но это настоящие патриоты", - сказала Наталья Кочанова.

Участники инициируют новые проекты по ходу движения, отправляют открытки и письма с пожеланиями из городов. У "Поезда Памяти" есть свой гимн.

"Великолепная идея. Мы рады тому, что настолько она принята молодежью", - подытожила председатель Совета Республики.