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Наталья Кочанова: Форум регионов Беларуси и России побил все рекорды

Форум регионов Беларуси и России

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова в "Актуальном интервью" подвела итоги XIII Форума регионов Беларуси и России, рассказала о развитии союзной интеграции, социальных объектах и проекте «Поезд Памяти».

Форум регионов: рекордные показатели

В 2026 году Форум регионов Беларуси и России побил все рекорды как по числу участников, так и по количеству подписанных документов. Участие приняли 1600 человек. В рамках форума и на площадках секционных заседаний и выставок было подписано 323 документа. Общая сумма контрактов впечатляет - 1,8 млрд российских рублей, что вдвое больше, чем на прошлом форуме в Нижнем Новгороде.

Наталья Кочанова назвала великолепной идею, заложенную 13 лет назад, и отметила, что сегодня форум приносит ощутимые результаты: совместные предприятия, производство, технологии, наука, культура и образование.

"Это все то, что определяет сегодня нашу совместную деятельность", - подчеркнула председатель Совета Республики.

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси

Всего работали 10 секций, где обсуждались ключевые вопросы инновационного развития, регионального сотрудничества, культуры, образования и туризма. Впервые прошли заседания секций Комитета государственного контроля и Счетной палаты Российской Федерации, а также Комитета по стандартизации. На выставке вручили знак "Товар Союзного государства" технике МАЗ и БЕЛАЗ.

"Вопросы, которые в нашем взаимодействии периодически возникают, имеют место быть. И это та хорошая площадка, где мы можем открыто, откровенно обсудить возникающие вопросы и проблемы", - отметила Наталья Кочанова.

Союзная интеграция: уникальный опыт

Союзную интеграцию Беларуси и России уже называют не имеющей прецедентов в мире. Наталья Кочанова подтвердила, что это действительно уникальная форма взаимодействия между двумя суверенными независимыми государствами, которые не посягают на суверенитет и независимость друг друга.

Факт

Сегодня выстроено четкое взаимодействие по всем направлениям. Реализованы 28 союзных программ, разработаны программы на перспективу до 2030 года в рамках Высшего Госсовета.

Особо значимо, что общие подходы в образовании, здравоохранении и решении социальных вопросов позволяют людям чувствовать себя комфортно в обеих странах. В Беларуси работают 2,5 тыс. предприятий с российским капиталом, развиваются совместные производства и технологии.

"Это все то, что сегодня позволяет укреплять экономику наших стран, а нашим народам жить в дружбе и согласии, не имея границ и преград во взаимодействия", - заявила спикер.

флаги Беларуси и России

Социальное развитие: забота о людях

Экономика создает фундамент для благополучия населения. По стране открывается множество социальных объектов - школ, детских садов, спортивных комплексов, поликлиник.

Особое внимание уделяется развитию регионов. Инициатива Президента "Один район - один проект" реализуется уже во второй пятилетке и дает результаты. Создание предприятий в регионах обеспечивает рабочие места и заработную плату, что становится "глотком воздуха" для местных жителей.

"Я с огромной радостью всегда бываю в регионах нашей страны. Люди любят свою страну, они стараются сделать все, чтобы у нас действительно были мир и спокойствие", - поделилась председатель Совета Республики.

Беларусь обеспечила продовольственную безопасность: в 2025 году поставлено продуктов питания в разные страны почти на 10 млрд долларов. Везде говорят о качестве белорусских товаров.

В Минске, где Наталья Кочанова является уполномоченным Президента, введены в эксплуатацию спортивные комплексы, школы, детские сады, поликлиники. До конца 2026 года запланировано открытие инфекционной больницы и онкологической поликлиники. Будет благоустроено порядка 800 дворовых территорий.

Минск

"Я искренне рада тому, что наши люди гордятся своей страной и любят свою страну. И понимают, что все, что мы делаем, работа, которая проводится властью, задачи, которые ставит Президент, прежде всего направлены во благо наших людей", - резюмировала Наталья Кочанова.

"Поезд Памяти": юбилейный сезон и новые горизонты

Проект "Поезд Памяти" стартовал пять лет назад как инициатива двух стран - Беларуси и России. Сегодня в нем участвуют представители 18 государств - бывших стран Советского Союза и антигитлеровской коалиции.

Факт

За право стать участником в этом году боролись 12 тыс. ребят.

Традиционный старт проходит в Бресте, где молодежь собирается вместе, и, несмотря на то что ребята почти не знают друг друга, быстро возникают дружба и взаимопонимание.

Поезд Памяти

"Это такой заряд энергии, это то, что дает нам сегодня силы работать дальше, продвигать этот важный проект для нашей молодежи. Это, конечно, сохранение исторической памяти, но это настоящие патриоты", - сказала Наталья Кочанова.

Участники инициируют новые проекты по ходу движения, отправляют открытки и письма с пожеланиями из городов. У "Поезда Памяти" есть свой гимн.

"Великолепная идея. Мы рады тому, что настолько она принята молодежью", - подытожила председатель Совета Республики.

Разделы:

ОбществоРоссияРегионы

Теги:

Наталья КочановаАктуальное интервьюПоезд ПамятиФорум регионов
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