Наталья Кочанова: Лес - это экология, здоровье и экономика

С самого утра зеленый десант трудится на территории Боровлянского спецлесхоза. К масштабной акции "Дай лесу новае жыццё" присоединился и Совет Республики.



Этот регион серьезно пострадал во время июльского урагана в 2025 году. Тогда непогода повредила около 120 га леса. Из них 70 га уже восстановлено. 17 октября сенаторы высадят около 16,5 тыс. саженцев на площади в 3 га. Молодые деревья станут частью будущего массива.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Беларуси: "На самом деле это хорошая инициатива Министерства лесного хозяйства. Проводить такие выезды для посадки леса - это здорово, потому что мы понимаем: это прежде всего экология. Это не только здоровье наших людей, но и немаловажный экономический фактор. Ведь лес - это действительно то, что у нас есть, и то, что мы можем поставлять на экспорт. Причем не только в виде древесины, но и в виде изделий, которые сегодня выпускают наши предприятия. Поэтому мы всегда с огромной радостью принимаем участие в таких акциях".

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности: "Беларусь - это легкие Европы. И сегодня мы наполняем эти легкие новым кислородом, сажаем новые саженцы, которые прорастут. Мы работаем не для количества, а для качества. Для качества нашей жизни, жизни наших будущих поколений, наших детей, внуков".

Алина Ретькова, председатель Молодежного Совета при Совете Республики: "Молодежный совет по традиции всегда с Советом Республики принимает участие во всех замечательных акциях по благоустройству . Для нас в первую очередь это чувство сопричастности к тому, что мы своим трудом в такой неформальной, дружественной обстановке можем посадить новые деревья. После того как пройдет 10, 20, 30 лет, мы уже приедем на это место со своими детками. В 2025 году мы сажали деревья в другом месте и посмотрели, как они растут. Действительно они делают нашу Беларусь красивее, чище и зеленее".

Сергей Ульдинович, министр сельского хозяйства Беларуси: "Традиционно Министерство лесного хозяйства ежегодно проводит акции. 2026 год не стал исключением. В этом году мы планируем, что в данной акции поучаствует не менее 100 тыс. человек. Это очень такая внушительная цифра. Также планируется, что в эту акцию будет вовлечено порядка 800 участков, на которых создадут новые леса. Их общая площадь составит более 900 га. В рамках этой акции планируется высадить более 4 млн сеянцев и саженцев различных видов древесных пород".

Масштабная лесная кампания продлится до 24 октября. Принять участие может каждый. Следует обратиться в ближайший лесхоз или лесничество. Весь необходимый инвентарь выдадут на месте, подскажут участок, где нужны дополнительные руки.