Наталья Кочанова встретилась с послом Монголии

Человек и его благосостояние - основа внутренней политики Беларуси. На внешних контурах приоритеты также неизменны: это мир, согласие, созидание и решение всех вопросов только мирным путем. Об этом 10 сентября на встрече с послом Монголии в Беларуси заявила Наталья Кочанова.

Что касается белорусско-монгольских отношений, они опираются на глубокий исторический фундамент, искреннее уважение и стремление к конструктивному диалогу, активный импульс которому дал государственный визит Президента нашей страны в Монголию.

Сегодня у стран есть огромный потенциал для расширения торгово-экономического взаимодействия от развития промышленной кооперации, создания сборочных производств белорусской техники и лифтов до открытия в Минске специализированного магазина монгольских товаров и кашемира. В центре внимания также гуманитарные проекты, трансплантология, образование и укрепление связей между общественными и женскими организациями двух стран.