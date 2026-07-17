Наталья Кочанова встретилась с трудовыми мигрантами из Узбекистана в Новополоцке

Условия для работы, хорошего заработка и комфортного проживания трудовых мигрантов - в центре внимания спикера верхней палаты парламента.

Наталья Кочанова встретилась с гражданами Узбекистана, которые работают в Новополоцке на биомехзаводе бытовых вторресурсов.

Договоренности о трудовой миграции были достигнуты лидерами двух стран. Гости из этой страны (более 200 человек) прибыли в Витебскую область. Однако вскоре после приезда часть из них выразила недовольство условиями, что вызвало резонанс.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Проезжая через Новополоцк, я решила встретиться с ними. Переговорила с председателем исполкома. Я приехала на этот биомехзавод, где сейчас 10 человек здесь работает. Вы слышали сами, вопросов у них нет. Я пообещала, что мы сделаем все для того, чтобы у них и дальше не было вопросов, но для этого, конечно, мы должны быть информированы. Люди должны понимать, конечно, работать надо для того, чтобы заработать деньги. Но они понимают, ментально мы очень схожи, это трудолюбивый народ, мы очень хорошо знаем, мы хорошо дружим с этой страной".

Темы, которые 17 июля также на контроле, - создание комфорта для жизни на селе, а также ход уборочной кампании, готовность зерносушильных комплексов и обеспеченность АПК кадрами. Разговор прошел на территории одного из хозяйств Браславского района.