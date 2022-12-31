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Наталья Эйсмонт о главных итогах года: Несмотря на происходящее вокруг, имели возможность просто жить и работать
Жители Беларуси в уходящем 2022 году, несмотря на все происходящее вокруг, имели возможность просто жить и работать. Этот факт пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт назвала в числе главных итогов года. Об этом она заявила в эфире телепередачи "Добрай ранiцы, Беларусь!" на "Беларусь 1", пишет БелТА.
Отвечая на вопрос о том, какие события для страны оказались наиболее важными, пресс-секретарь сказала: "Сотни проведенных мероприятий. И здесь, во Дворце Независимости, и по всей стране. Огромное количество выездных мероприятий. Год напряженной работы. Я бы сказала так. Мы провели референдум. И наши люди проголосовали за обновленный Основной закон нашей страны. Это та вещь, о которой, может быть, не принято говорить в итоговых развлекательных передачах. Но это тот документ, который на много лет вперед предопределит будущее нашей страны, каждого из нас с вами. Поэтому об этом невозможно не сказать. Я безусловно первым номером назвала бы это событие".
"А дальше я бы отметила в первую очередь то, что, несмотря на все, что происходит вокруг нас, на какие-то неимоверные процессы и события, я бы сказала в целом, что самое важное для нас это то, что мы действительно весь этот год имели возможность просто жить и работать", - подчеркнула Наталья Эйсмонт.
Например, небывалый урожай собрали аграрии, которых затем чествовали во Дворце Независимости. Совсем недавно открылось большое производство Белорусской национальной биотехнологической корпорации, которое глава государства Александр Лукашенко сравнил с космосом.
"Несмотря на жутчайшее давление, экономика работала, правительство трудилось не покладая рук. Вот эти итоги года самые важные. Я бы не выделяла больше каких-то отдельных событий. Просто потому, что именно на фоне того, что происходит, мы все, как мне кажется, научились ценить вот эту повседневность. Это самое главное", - сказала пресс-секретарь Президента Беларуси.
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