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Наталья Эйсмонт об августе 2020-го: Ни на секунду не было сомнения, что все будет хорошо
Самые экстремальные командировки с Президентом, о чем разговаривают лично, появится ли книга о политическом закулисье? Гостем программы "Скажинемолчи" 28 июня была пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт. Белтелерадиокомпания - это ее родная вотчина. Профессию журналиста знает изнутри. На дотошные вопросы ведущих Наталья Николаевна отвечала откровенно, искренне и по существу. Например, как во Дворце Независимости переживали горячие дни августа 2020-го.
Я хочу сказать, что ни на секунду, ни на долю секунды у меня не было сомнения, что все будет хорошо. Как, когда - в этом, конечно, был вопрос. Но ты был напитан этой уверенностью и его силой. Людям, которые далеко и которые смотрели и переживали, им ведь не от кого было подпитываться. Они разговаривали с друзьями, соседями, знакомыми. И волнение, возможно, только нарастало.
Наталья Эйсмонт подчеркнула, что Президент в то время был неимоверно погружен во все процессы, постоянно был со всеми на связи.
"У нас во дворце работал ситуационный центр на третьем этаже в зале заседаний Совета безопасности. В выходные Президент работал там. Круглосуточное общение, круглосуточные доклады по телефону. Президент хотел видеть ситуацию изнутри. Он общался с теми ребятами, с командирами подразделений, которые были непосредственно в процессе, в ситуации. Он знал все, что происходит, досконально. Иногда действительно вел за собой, а иногда сдерживал людей в самых разных сферах, в том числе и нас, журналистов. Когда уже все вошли в раж, когда уже все перестроились. Вот такими были августовские дни", - рассказала она.
Все выпуски "Скажинемолчи" - на YouTube-канале "Беларусь 1"
Чему Наталья Эйсмонт научилась у Президента за эти годы? А что так и не удалось перенять? На чем глава государства сейчас сосредоточен? А также кто ведет телеграм-канал "Пул первого"? Полная версия интервью с Натальей Эйсмонт доступна на всех интернет-площадках Белтелерадиокомпании.
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