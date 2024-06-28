Наталья Эйсмонт об августе 2020-го: Ни на секунду не было сомнения, что все будет хорошо

Я хочу сказать, что ни на секунду, ни на долю секунды у меня не было сомнения, что все будет хорошо. Как, когда - в этом, конечно, был вопрос. Но ты был напитан этой уверенностью и его силой. Людям, которые далеко и которые смотрели и переживали, им ведь не от кого было подпитываться. Они разговаривали с друзьями, соседями, знакомыми. И волнение, возможно, только нарастало.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси