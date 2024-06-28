Наталья Эйсмонт ответила на вопрос, пойдет ли Лукашенко на следующие президентские выборы

"Это прекрасно можно понять, и это неплохо. Я на этот вопрос отвечу так: мы очень этого хотим. Более того, скажу даже где-то резко, мы настаиваем, чтобы было так. Мы - это в широком смысле этого слова. Это, конечно, не только те, кто работают с Президентом, не только вы все, журналисты, все наши люди. Нас миллионы, это правда. Мы настаиваем. Но решение, естественно, за Президентом. И он, как это всегда у нас бывает, в нужный момент, когда это решение примет и когда сочтет нужным, сам об этом скажет", - констатировала пресс-секретарь Президента Беларуси.