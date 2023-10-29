Наталья Эйсмонт передала приветствие Президента Беларуси участникам чемпионата среди СМИ по колке дров

Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт передала от главы государства Александра Лукашенко приветствие участникам чемпионата среди СМИ по колке дров, который проводится под Минском на берегу водохранилища Вяча. Мероприятие проходит уже второй год подряд, сообщает БЕЛТА.

"Отличное настроение, замечательное. Очень рада спустя год встретиться здесь со всеми вами в гораздо более широком составе. Это важно, и мы все это понимаем,

- сказала Наталья Эйсмонт. -

Думаю, мы не должны уставать благодарить за то, что вокруг становится все сложнее, все тяжелее, а мы снова собираемся и снова полдня рубим, соревнуемся, веселимся и так далее. Это правда классно!".

Наталья Эйсмонт передала огромный привет и пожелания удачи участникам и болельщикам чемпионата от имени главы государства. Она также высказала слова благодарности в адрес губернатора Минской области Александра Турчина, облисполкома, лесничества за "обалденную организацию" мероприятия: "Кому вчера ни покажи фото, я тоже посмотрела, прониклась накануне атмосферой и только что ему сказала: где еще можно было бы представить себе такую организацию и такую атмосферу на чемпионате по колке дров! Минский облисполком для этого и правда делает очень многое и с такой душой подходит".

Как известно, Александр Лукашенко - приверженец здорового образа жизни. Занятия спортом формируют неотъемлемую часть его ежедневного графика. Причем это не только классические виды, но и самые народные физические упражнения. Такие, например, как колка дров, с чем глава государства хорошо знаком еще с юных лет.

Инициативу Президента с недавних пор подхватили и медийные работники.

Под Минском на берегу водохранилища Вяча 7 ноября 2022 года состоялся первый чемпионат по колке дров среди журналистов. Александр Лукашенко не остался в стороне от этого мероприятия и провел для участников чемпионата настоящий мастер-класс. Например, показал, как с помощью топора и кувалды разрубить большую колоду.