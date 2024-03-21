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Наталья Эйсмонт передала слова поддержки от Президента Беларуси Марине Василевской
Старт "Союза МС-25" намечен на 16:21. На космическую работу отправится международная и очень симпатичная команда во главе с Олегом Новицким.
Вместе с ним в экипаже "Союза" первая женщина-космонавт - белоруска Марина Василевская (поистине историческое событие) и американка (астронавт НАСА Трейси Дайсон).
Подробности у Анастасия Бенедисюк.
На 254-й площадке, территория центра испытаний технических комплексов, можно было увидеть, как за стеклом космонавты переоблачились в скафандры. Еще раз проверили все технические моменты. Сюда же прибыли руководитель нашей Академии наук, близкие и друзья экипажа, белорусы, которые накануне прибыли чартером из Минска. Кстати, за него и возможность видеть родителей Марина Василевская поблагодарила Александра Лукашенко. Слова поддержки от Президента Марине передала пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.
На той же 254-й площадке на глазах у родственников и близких Олег Новицкий доложил государственной комиссии о готовности к предстоящему полету. И они направились к автобусу. Экипаж еще долго не отпускали, махали, отправляли воздушные поцелуи, пели все ту же "Трава у дома".
По дороге к стволовой площадке была остановка. Определенный ритуал и уже после корабль.
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