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Наталья Эйсмонт пояснила причины поручения Александра Лукашенко пригласить специалистов ВОЗ в Беларусь
Глава государства поручил Наталье Кочановой связаться с руководством Всемирной организации здравоохранения и пригласить в страну их специалистов. С чем это связано, прокомментировала пресс-секретарь Президента.
Мы сейчас живем в условиях в том числе и информационного коронавируса. Ежедневно и ежечасно наблюдаем многочисленные попытки как можно сильнее раскачать ситуацию в СМИ. Мы все отслеживаем и видим очень много разговоров, попыток дезинформировать людей, использовать ситуацию для того, чтобы подорвать доверие к власти.
В первую очередь для того, чтобы снять любые обвинения и показать, что мы ничего не скрываем, Президент поручил сегодня председателю Совета Республики немедленно связаться с руководством Всемирной организации здравоохранения и пригласить сюда их специалистов. Причем специалистов - команду, сформированную на их усмотрение. Этим специалистам будет предложено оценить как работу системы здравоохранения в целом, так и, подчеркиваю, нынешнюю ситуацию, наши механизмы противодействия самым опасным инфекциям. После этого эксперты дадут публичную оценку увиденному открыто и непредвзято.
Все это делается для того, чтобы в дальнейшем не было никаких кривотолков.
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