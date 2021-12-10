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Наталья Эйсмонт рассказала, какой подарок Президенту Беларуси больше всего запал ей в душу
Площадь Музея подарков Президенту Беларуси планируется расширить и использовать для размещения многочисленных экспонатов не только зал на третьем этаже Дворца Независимости, но и другие помещения. Об этом сегодня рассказала пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт во время экскурсии во Дворце Независимости, передает БелТА.
В Музее подарков хранятся сотни различных предметов, сувениров, произведений искусства, переданных Александру Лукашенко от зарубежных лидеров, политических деятелей, делегаций, дипломатов, всемирно известных персон, а также соотечественников, трудовых коллективов страны. Здесь и изящные китайские вазы, наборы резных шахмат, целый арсенал холодного оружия, есть даже пистолеты и автомат. Еще - картины, перчатка от космического скафандра, разнообразные статуэтки, национальная одежда зарубежных стран. Отдельный уголок посвящен спортивным подаркам - хоккейные джерси с личными автографами известных игроков, медали, сувениры, хоккейная клюшка и многое другое.
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