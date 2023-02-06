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Наталья Эйсмонт: Результаты сотрудничества с ОАЭ и договоренностей лидеров почувствует на себе вся Беларусь
Результаты сотрудничества с ОАЭ и договоренностей лидеров почувствует на себе вся Беларусь. Об этом заявила пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт в интервью белорусским журналистам. Основной темой разговора стало подведение итогов большой командировки Президента. В Арабских Эмиратах, по словам пресс-секретаря, Александр Лукашенко провел ряд (в том числе незапланированных) встреч с бизнесменами. Это кроме переговоров с Президентом ОАЭ. Напомним, в Беларуси с участием эмиратского капитала уже реализуются бизнес-проекты. Что касается деталей итогов визита на юг Африки, это не только прямые контракты и договоренности с правительством и бизнесом Зимбабве, это еще и большой вклад в стратегическое сотрудничество с государствами на всем юге континента.
"Я расскажу вам один инсайд, что больше всего любят журналисты. Как раз в третий день визита Президент Зимбабве рассказал нашему главе государства, что накануне буквально по завершении основного переговорного дня ему позвонили с десяток глав государств - лидеров стран Южной Африки. Они, понятно, все очень тесно контактируют друг с другом. У всех у них был один вопрос: как удалось привезти Лукашенко и осуществить столь фундаментальный и насыщенный визит. Конечно же, они все выражали желание, чтобы глава государства, чтобы наша страна так же тесно сотрудничали и с ними тоже.Нам есть что предложить", - поделилась Эйсмонт.
Наталья Эйсмонт отреагировала и на вбросы и фейки в Сети, связанные с сыновьями и недвижимостью Александра Лукашенко. Полную версию интервью смотрите на YouTube-канале АТН. Пресс-секретарь Президента рассказала и о рабочей неделе главы государства: акцент сделают на экономические вопросы и темы, связанные с безопасностью. Кроме того, в ближайшее время состоится "Большой разговор". Это формат прямого общения Александра Лукашенко с прессой, последний раз такое мероприятие проводилось полтора года назад.
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