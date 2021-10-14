Наталья и Дмитрий Трифоновы в детском доме семейного типа воспитывают более 10 детей

Наталья и Дмитрий Трифоновы из Минска в детском доме семейного типа воспитывают более 10 детей. За 20-летнюю историю было немало выпускников. Все поддерживают связь и проводят атмосферные встречи.



С большой семьей познакомилась Елена Витко (видео).