ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Наталья и Дмитрий Трифоновы в детском доме семейного типа воспитывают более 10 детей

Наталья и Дмитрий Трифоновы из Минска в детском доме семейного типа воспитывают более 10 детей. За 20-летнюю историю было немало выпускников. Все поддерживают связь и проводят атмосферные встречи.

С большой семьей познакомилась Елена Витко (видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все