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Наталья Карпович о том как реагировать на угрозы представителей европейской демократии

До референдума остается более двух недель. И пока одни активно работают на благо страны, другие всячески пытаются этому противодействовать угрозами и требованиями саботировать ход голосования. Те, кто содержит этих экстремистов в Европе, обозначили, что при любых обстоятельствах результаты референдума не признают.

О том, как реагировать на угрозы представителей европейской демократии, нужно ли нам политическое благословение от их кураторов, рассказала зампредседателя Конституционного суда Беларуси Наталья Карпович (видео).


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