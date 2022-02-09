До референдума остается более двух недель. И пока одни активно работают на благо страны, другие всячески пытаются этому противодействовать угрозами и требованиями саботировать ход голосования. Те, кто содержит этих экстремистов в Европе, обозначили, что при любых обстоятельствах результаты референдума не признают.